В Е Б — Д И З А Й Н
Разрабатываю УНИКАЛЬНЫЙ дизайн исходя из ваших требований или ТЗ (технического задания).
Если ТЗ у вас нет, то присылайте 2-3 примера работ, которые вам нравятся, помогу вам в постановке задачи.
Создаю сайты под ключ на Tilda.
Выполненные проекты:
- https://greenstone-studio.com
Мое портфолио: https://www.behance.net/mishagltch
Цены:Точная цена зависит от сложности и объема работы. Её я озвучиваю после обсуждения проекта.
Лендинг: от $120 (сроки 4-8 рабочих дней)
Сайт: главная - от $100 (срок 3-5 рабочих дней), внутренняя страница - от $30 (срок 1 день\страница)
Адаптивная версия страницы (планшет и мобилка) - от $90
Работаю только по предоплате.
Instagram: instagram.com/migltch
Telegram: @gltch1
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Норвежский поход95 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $65от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $195от 7 дней
нет рейтинга