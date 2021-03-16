В Е Б — Д И З А Й Н

Разрабатываю УНИКАЛЬНЫЙ дизайн исходя из ваших требований или ТЗ (технического задания).

Если ТЗ у вас нет, то присылайте 2-3 примера работ, которые вам нравятся, помогу вам в постановке задачи.

Создаю сайты под ключ на Tilda.

Выполненные проекты:

- https://c-dreams.ru

- https://страхование-екб.рф

- https://podiatry-club.ru

- https://greenstone-studio.com

Мое портфолио: https://www.behance.net/mishagltch

Цены:

Точная цена зависит от сложности и объема работы. Её я озвучиваю после обсуждения проекта.

Лендинг: от $120 (сроки 4-8 рабочих дней)

Сайт: главная - от $100 (срок 3-5 рабочих дней), внутренняя страница - от $30 (срок 1 день\страница)

Адаптивная версия страницы (планшет и мобилка) - от $90

Работаю только по предоплате.

Instagram: instagram.com/migltch

Telegram: @gltch1