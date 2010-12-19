$50
Нужна помощь в составлении техзадания к проекту: https://www.weblancer.net/projects/237641.html Оплата Webmoney
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужна помощь в составлении техзадания к проекту: https://www.weblancer.net/projects/237641.html Оплата Webmoney
Необходима программа для учета выполняемых работ на объектах. Поиск по исполнителю, адресу объекта, виду работ и заказчику. Нужен контроль выполнения этапов в поставленные сроки. Заполнение программой типовых договоров и счетов на оплату.К объектам необходимо прикрепить ...