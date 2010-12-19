GOB

Александр GOB

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • База данных для геодезического предприятия

    $2500

    Необходима программа для учета выполняемых работ на объектах. Поиск по исполнителю, адресу объекта, виду работ и заказчику. Нужен контроль выполнения этапов в поставленные сроки. Заполнение программой типовых договоров и счетов на оплату.К объектам необходимо прикрепить ...

    Базы данных36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад