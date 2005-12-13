GaRiK-Free

Фамилия: Семиохин
Имя: Игорь
Отчество: Николаевич
Дата рождения: 15.01.1985
Возраст: 24 года
Место рождения: Москва
Семейное положение: холост
e-mail: [email protected]
Образование: высшее (МГИУ (Московский Государственный Индустриальный университет), факультет: Автомобильный, специальность: “Технология машиностроения”)
Так же закончил военную кафедру МГИУ и прошел военные сборы.
Имею стаж работы с графическим дизайном, (более 4-х лет). Главным инструментом для разработки шаблонов сайтов использую Photoshop и CorelDRAW. Имею On-Line сертификат по работе с Photoshop CS. Работаю в основном с 2D графикой.
Также имеется опыт работы с CSS (более 5 лет)
Стаж работы с HTML более 6-и лет.
Также являюсь опытным пользователем ПК в частности: Windows, Excel, PowerPoint, Word, Internet. Работа в новых приложениях не составляет особого труда после небольшой практики. Так же постоянно веду самообучение в сферах верстки и графического дизайна.
Цены: все цены на работы индивидуальны и обсуждаются с заказчиком.
Сроки: сроки выполнения работ зависят от сложности и количества работы, а так же от быстроты предоставления материала, который необходим в течении выполнения работы.