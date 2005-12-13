GaRiK-Free

Игорь Семиохин GaRiK-Free

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Фамилия: Семиохин

Имя: Игорь

Отчество: Николаевич

Дата рождения: 15.01.1985

Возраст: 24 года

Место рождения: Москва

Семейное положение: холост

e-mail: [email protected]

Образование: высшее (МГИУ (Московский Государственный Индустриальный университет), факультет: Автомобильный, специальность: “Технология машиностроения”)

Так же закончил военную кафедру МГИУ и прошел военные сборы.

Имею стаж работы с графическим дизайном, (более 4-х лет). Главным инструментом для разработки шаблонов сайтов использую Photoshop и CorelDRAW. Имею On-Line сертификат по работе с Photoshop CS. Работаю в основном с 2D графикой.

Также имеется опыт работы с CSS (более 5 лет)

Стаж работы с HTML более 6-и лет.

Также являюсь опытным пользователем ПК в частности: Windows, Excel, PowerPoint, Word, Internet. Работа в новых приложениях не составляет особого труда после небольшой практики. Так же постоянно веду самообучение в сферах верстки и графического дизайна.

Цены: все цены на работы индивидуальны и обсуждаются с заказчиком.

Сроки: сроки выполнения работ зависят от сложности и количества работы, а так же от быстроты предоставления материала, который необходим в течении выполнения работы.

HTMLCSS
Отзывы заказчиков
alex5237
Гость 
NaN летРоссия
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
$100
10 баллов
17 лет назад
Дизайн для сайта рефератов.
Необходим был дизайн в краткие сроки, разработчик справился с задачей четко и быстро. Спасибо.
Очень понравилось работать с этим человеком. Как заказчик показал себя с лучшей стороны! Оплата моментальная, критика только по делу. Нет различных размусоливаний и уговоров по снижению цены. Все четко, так как договаривались. Работал по предоплате! Отзыв вполне положительный!
Ответный отзыв
mesca
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
10 баллов
17 лет назад
Дизайн и верстка 5 сайтов
Нормально, сработались. Все было четко и грамотно сделано. В поставленные сроки.
maleak
Андрей 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
18 лет назад
Шаблон
Мне требовался шаблон сайта с четким дизайном без особой экспрессии. Игорь справился с поставленной задачей довольно за короткое время. Мы несколько раз переделывали, но это большей частью из-за того, что я несколько туманнно формулировал задачи. В целом я очень доволен дизайном и логотипом, который также сделал Игорь. Мой отзыв по работе весьма положительный. Если у вас есть вопросы, можете связаться со мной [email protected]