- разработка и выполнение проектных чертежей
- дизайн интерьера
- дизайн корпусной мебели, просчет деталировки
- разработка векторных рисунков
- рисунок от руки, живопись
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Огромнейшее спасибо за работу! Скорость ответа, готовность вносить изменения и просто ангельское терпение!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Приятно работать! Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
$20
10 баллов
14 лет назад
AutoCAD
Было очень приятно работать с Яной. Постоянно на связи, внимательно относится к заданию. Отличный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую Михаила как заказчика, с которым приятно работать. От сотрудничества остались только положительные эмоции.
$15
10 баллов
14 лет назад
Все отлично, работой доволен, всем рекоммендую!
Ответный отзыв
Работать приятно, четкие указания, оплата своевременная!