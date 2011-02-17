Galeya

Яна Galeya

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

- разработка и выполнение проектных чертежей

- дизайн интерьера

- дизайн корпусной мебели, просчет деталировки

- разработка векторных рисунков

- рисунок от руки, живопись

Отзывы заказчиков

Petrarka
Лидия 
44 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Скомпоновать рисунок из готового вектора
Огромнейшее спасибо за работу! Скорость ответа, готовность вносить изменения и просто ангельское терпение!
Замечательный заказчик! Приятно работать! Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Ответный отзыв
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Обработать схемы
AutoCAD
Было очень приятно работать с Яной. Постоянно на связи, внимательно относится к заданию. Отличный специалист. Рекомендую.
Рекомендую Михаила как заказчика, с которым приятно работать. От сотрудничества остались только положительные эмоции.
Ответный отзыв
evgeni-glebov
Евгений 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать изделие с фотографии
Все отлично, работой доволен, всем рекоммендую!
Работать приятно, четкие указания, оплата своевременная!
Ответный отзыв