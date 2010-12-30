evgeni-glebov

Название организации ООО "Инсайдер" Сфера деятельности "Буровые установки на воду"
Действие аккаунта приостановлено!
- Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Прилагаемый текст нужно довести до умаРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть фотографии малогабаритной буровой установки Нужно срисовать установку для сайта Жклвтельно срочно!Иллюстрации и Рисунки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $250
Нужен новый дизайн малогабаритного бурового станка. Мы производим малогабаритные буровые установки, данные установки имеют типовую конструкцию имеющую много общего с изделиями других производителей (см приложение) Новый дизайн может как немного так и кардинально ...Промышленный дизайн1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1000
Сайт burstanok.ru Тема: Продажа малогабаритной буровой установки для бурения водных скажин Цель: Заставить посетителя позвонить по указанному на сайте телефону Требуется тема для Drupal Наполнение контентом (несколько статей, фото, FAQ) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
14 лет назад
Работать приятно, четкие указания, оплата своевременная!
Ответный отзыв
Все отлично, работой доволен, всем рекоммендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
Очень приятный заказчик! ТЗ четкое, тема интересная, оплата вовремя и в полном объеме, спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично, большое спасибо, выполненной работой доволен, всем рекоммендую!
$70
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, понятные комментарии, оплата просто мгновенная. Сотрудничеством осталась довольна. Побольше бы нам таких заказчиков! Спасибо!
Ответный отзыв
Все отлично, большое спасибо, выполненной работой доволен, всем рекоммендую!