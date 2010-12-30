evgeni-glebov

Евгений evgeni-glebov

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
+79191232442

Отзывы фрилансеров

Galeya
Яна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать изделие с фотографии
Работать приятно, четкие указания, оплата своевременная!
Все отлично, работой доволен, всем рекоммендую!
Ответный отзыв
deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Редактирование текста: Выбор буровой установки
Очень приятный заказчик! ТЗ четкое, тема интересная, оплата вовремя и в полном объеме, спасибо!
Все отлично, большое спасибо, выполненной работой доволен, всем рекоммендую!
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать изделие с фотографии
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, понятные комментарии, оплата просто мгновенная. Сотрудничеством осталась довольна. Побольше бы нам таких заказчиков! Спасибо!
Все отлично, большое спасибо, выполненной работой доволен, всем рекоммендую!
Ответный отзыв