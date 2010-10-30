Требуется разработка чертежей в Autocad (не сложные) с полным подсчетом требуемых материалов (смета). Суть : есть фото продукции нужно разложить ее по частям в чертежах и составить смету на материал для производства продукции.
Дизайн конструкции малогабаритного бурового станка
Нужен новый дизайн малогабаритного бурового станка.
Мы производим малогабаритные буровые установки, данные установки имеют типовую конструкцию имеющую много общего с изделиями других производителей (см приложение)
Новый дизайн может как немного так и кардинально отличаться от существующего, главное чтобы изделие приобрело уникальность, красивое исполнение, а так же не нарушилось выполнение технических условий (легкость,минимальные габариты, правильная работа узлов)
Устройство установки не сложное (вращающийся бур углубляется в грунт за счет добаления буровых труб, вертикальную нагрузку обеспечивает вес электродвигателя с редуктором - 100 кг, который установлен на раме с ползунами. Рама перемещается вверх вниз по направляющим из двух труб, вниз под собственным весом, вверх с помощью электролебедки. Между редуктором и буровыми трубами находится устройство (вертлюг) через которое в буровую колонну поступает буровой раствор.
Кроме конструкции, требуется разработать цветовое исполнения для данного изделия.
Приветствуется если добавленные в конструкцию элементы будут иметь дополнительное функциональное значение например: ручки для переноса установки вручную и т.д.
можно без капитального исполнения рисунка или чертежа, важна сама идея, (просто чтобы было понятно), Варианты могут быть любые, пусть даже самые неожиданные.
Примерные габариты изделия высота 2,2 метра ширина 1 м глубина 1 м
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