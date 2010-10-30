Дизайн конструкции малогабаритного бурового станка

Нужен новый дизайн малогабаритного бурового станка.

Мы производим малогабаритные буровые установки, данные установки имеют типовую конструкцию имеющую много общего с изделиями других производителей (см приложение)

Новый дизайн может как немного так и кардинально отличаться от существующего, главное чтобы изделие приобрело уникальность, красивое исполнение, а так же не нарушилось выполнение технических условий (легкость,минимальные габариты, правильная работа узлов)

Устройство установки не сложное (вращающийся бур углубляется в грунт за счет добаления буровых труб, вертикальную нагрузку обеспечивает вес электродвигателя с редуктором - 100 кг, который установлен на раме с ползунами. Рама перемещается вверх вниз по направляющим из двух труб, вниз под собственным весом, вверх с помощью электролебедки. Между редуктором и буровыми трубами находится устройство (вертлюг) через которое в буровую колонну поступает буровой раствор.

Кроме конструкции, требуется разработать цветовое исполнения для данного изделия.

Приветствуется если добавленные в конструкцию элементы будут иметь дополнительное функциональное значение например: ручки для переноса установки вручную и т.д.

можно без капитального исполнения рисунка или чертежа, важна сама идея, (просто чтобы было понятно), Варианты могут быть любые, пусть даже самые неожиданные.

Примерные габариты изделия высота 2,2 метра ширина 1 м глубина 1 м