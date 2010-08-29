Необходимо сделать дизайн торгового островка. Такие как стоят в торговых центрах. Один сделали, но в ТЦ он не прошёл! Они сказали что им нужно что то стильное и более современное.(он в первом архиве) ...
Проект в Solidworks
Требуется нарисовать модель и сделать расчеты этой модели в Solidworks. Объект представляет собой две трубы, одна вставлена в другую и три подшипника. Смотрите эскиз. Цена договорная, жду Ваших предложений.
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