Проект в Solidworks

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Закрыт6 заявок210 просмотров

Требуется нарисовать модель и сделать расчеты этой модели в Solidworks. Объект представляет собой две трубы, одна вставлена в другую и три подшипника. Смотрите эскиз. Цена договорная, жду Ваших предложений.

SolidWorks
14 лет назад
sknss
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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