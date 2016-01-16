Gallardo149

Нужен программист для создания по на автоматы для печати фото и соц сетей инстаграм,вконтакте и селфи. В наличии лицензионная версия(работает только на одном пк) по примеру которой нужно сделать [url=https://www.youtube.com/watch?v=83H1petH3vo&utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=other]www.youtube.com/watch?v=83H1petH3vo[/url] - для понимания процесса как пример оплата — 2000 уе сроки сжатые