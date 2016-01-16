Gallardo149

Андрей Gallardo149

 
34 годаУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Написать 10 статей на тему вендинга

    $25

    необходимо написать 10 статей на тему вендингового бизнеса размер статьи 2400 символов (без пробелов) уникальность текста 90 % и выше цена за  10 статей 700 грн (1 статья 70 грн) сайт,схожие статьи и ключевые слова,которые надо использовать отправлю в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить ошибку в программе для печати фото из инстаграм(qt5) Срочно!

    $300

    Есть программа,которая позволяет печатать фотографии из инстаграма. Программа написана в QT Открывается в qt 5 В ней появилась ошибка - находит аккаунты ,но не выгружает фото - выбивает ошибку "хост нот фаунд", хотя с хостингом проблем нет ,на ...

    Прикладное ПО23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание ПО на автоматы для печати фото из инстаграм. Срочно!

    $2000

    Нужен программист для создания по на автоматы для печати фото и соц сетей инстаграм,вконтакте и селфи. В наличии лицензионная версия(работает только на одном пк) по примеру которой нужно сделать [url=https://www.youtube.com/watch?v=83H1petH3vo&amp;utm_source=transactional&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=other]www.youtube.com/watch?v=83H1petH3vo[/url] - для понимания процесса как пример оплата — 2000 уе сроки сжатые

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад