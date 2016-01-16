Gallardo149

необходимо написать 10 статей на тему вендингового бизнеса размер статьи 2400 символов (без пробелов) уникальность текста 90 % и выше цена за 10 статей 700 грн (1 статья 70 грн) сайт,схожие статьи и ключевые слова,которые надо использовать отправлю в ...
- $25Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
необходимо создать и запустить кампанию в гугл по контекстной рекламе - обсудить и создать список ключевиков - настроить аналитику - запустить кампаниюКонтекстная реклама24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Есть программа,которая позволяет печатать фотографии из инстаграма. Программа написана в QT Открывается в qt 5 В ней появилась ошибка - находит аккаунты ,но не выгружает фото - выбивает ошибку "хост нот фаунд", хотя с хостингом проблем нет ,на ...Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2000
Нужен программист для создания по на автоматы для печати фото и соц сетей инстаграм,вконтакте и селфи. В наличии лицензионная версия(работает только на одном пк) по примеру которой нужно сделать [url=https://www.youtube.com/watch?v=83H1petH3vo&utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=other]www.youtube.com/watch?v=83H1petH3vo[/url] - для понимания процесса как пример оплата — 2000 уе сроки сжатыеПрикладное ПО7 заявокЗакрыт8 лет назад