GameOverling

Честность - основа здоровой работы!
Я начинающий программист. Учусь на 4 курсе Новокаховского Политехнического колледжа, на факультете Программирование.
В данный момент я живу в городе Москва!
Увлекаюсь и познаю такие языки программирования как : HTML5, CSS3, JavaScript. Также есть небольшой опыт работы с Photoshop.
Считаю себя коммуникабельным, честным, добрым и позитивным. Всегда готов прислушаться к мнению другого человека и предпочитаю учится на чужих ошибках, а не на своих!
При работе над проектом обещаю :
1) Быть всегда на связи!
2) Делать свою работу качественно и максимально быстро.
3) Не спорить с клиентом по поводу его взглядов на проект.
4) Погружаться в проект с головой, потому что я обожаю программирование :)
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