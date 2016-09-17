GameOverling

Честность - основа здоровой работы!

Я начинающий программист. Учусь на 4 курсе Новокаховского Политехнического колледжа, на факультете Программирование.

В данный момент я живу в городе Москва!

Увлекаюсь и познаю такие языки программирования как : HTML5, CSS3, JavaScript. Также есть небольшой опыт работы с Photoshop.

Считаю себя коммуникабельным, честным, добрым и позитивным. Всегда готов прислушаться к мнению другого человека и предпочитаю учится на чужих ошибках, а не на своих!

При работе над проектом обещаю :

1) Быть всегда на связи!

2) Делать свою работу качественно и максимально быстро.

3) Не спорить с клиентом по поводу его взглядов на проект.

4) Погружаться в проект с головой, потому что я обожаю программирование :)