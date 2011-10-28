Game_Hacker

Здравствуйте! Есть сайт на вордпресс, через cron идет импорт контента из csv файла на сайт и все хорошо работает, но есть одна маленькая проблемка, ее то и нужно решить. В общем суть в ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать так, чтобы в ocStore можно было указывать фото на товар в виде ссылки. Т.е., при добавлении товара указываем в карточке конкретного товара ссылку(и) на товар и ocStore их выводит ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Имеется шаблон для Wordpress, называется clipper. Шаблон предназначен для работы с CSV файлами, в частности загрузка данных из CSV на сайт, т.е. наполнение сайта из CSV. Необходимо доработать данный шаблон: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! В магазин на ocStore 1.5.4.1 импортируются прайсы других магазинов CSV, XML, не важно, иморт я делаю сам. В прайсе для каждого товара есть уникальная ссылка которая ведет в партнерский магазин. Необходимо, чтобы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на вордпрессе, установлен плагин для импорта товаров All Import и есть прайс с товаром. Нужно научить меня импортировать товар.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕМ! Необходимо написать модуль совместных покупок под OpenCart Суть сводиться к простому. Предположим что у кого-то возник интерес к тому или иному инфопродукту Человек заходит на сайт ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Joomla 1.7 - утерян доступ в админку.Это произошло после установки плагина, который прячет админку от посторонних глаз. Плагин видимо криво встал.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Установил модуль опроса выскакивает ошибка; Fatal error: Class 'JParameter' not found in /home/**********/********/htdocs/www/components/com_acepolls/views/poll/view.html.php on line 44 И еще нужна помощь в небольшой вёрстке некоторых модулей, если быть точнее, то поправить вёрстку.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Не работает авторизация, нужно поправить. При нажатии на ссылку - регистрация, выскакивает ошибка - 404 - Компонент не найден.Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Установил шаблон на Joomla.Запускаю сайт, он открывается, но присутствует такая вот ошибка: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in Z:\home\mysite111.ru\www\libraries\gantry\core\gantryplatform.class.php on line 104Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад