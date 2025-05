Game_Hacker

Установил модуль опроса выскакивает ошибка; Fatal error: Class 'JParameter' not found in /home/**********/********/htdocs/www/components/com_acepolls/views/poll/view.html.php on line 44 И еще нужна помощь в небольшой вёрстке некоторых модулей, если быть точнее, то поправить вёрстку.