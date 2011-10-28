Game_Hacker

Семён Game_Hacker

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Маленькая доработка ocStore 1.5.5.1

    Здравствуйте! Необходимо сделать так, чтобы в ocStore можно было указывать фото на товар в виде ссылки. Т.е., при добавлении товара указываем в карточке конкретного товара ссылку(и) на товар и ocStore их выводит ...

    ocStore
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка шаблона на Wordpress

    Здравствуйте! Имеется шаблон для Wordpress, называется clipper. Шаблон предназначен для работы с CSV файлами, в частности загрузка данных из CSV на сайт, т.е. наполнение сайта из CSV. Необходимо доработать данный шаблон: ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мод для ocStore

    Здравствуйте! В магазин на ocStore 1.5.4.1 импортируются прайсы других магазинов CSV, XML, не важно, иморт я делаю сам. В прайсе для каждого товара есть уникальная ссылка которая ведет в партнерский магазин. Необходимо, чтобы ...

    ocStore
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress и All Import

    Здравствуйте! Есть сайт на вордпрессе, установлен плагин для импорта товаров All Import и есть прайс с товаром. Нужно научить меня импортировать товар.

    WordPress
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • OpenCart

    $500

    БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕМ! Необходимо написать модуль совместных покупок под OpenCart Суть сводиться к простому. Предположим что у кого-то возник интерес к тому или иному инфопродукту Человек заходит на сайт ...

    Opencart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla 1.7 - утерян доступ в админку

    Joomla 1.7 - утерян доступ в админку.Это произошло после установки плагина, который прячет админку от посторонних глаз. Плагин видимо криво встал.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Установить модуль на Joomla

    Установил модуль опроса выскакивает ошибка; Fatal error: Class 'JParameter' not found in /home/**********/********/htdocs/www/components/com_acepolls/views/poll/view.html.php on line 44 И еще нужна помощь в небольшой вёрстке некоторых модулей, если быть точнее, то поправить вёрстку.

    Joomla
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно исправить ошибку

    Установил шаблон на Joomla.Запускаю сайт, он открывается, но присутствует такая вот ошибка: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in Z:\home\mysite111.ru\www\libraries\gantry\core\gantryplatform.class.php on line 104

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mandarin-kokain
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Joomla 1.7 - утерян доступ в админку
Joomla
Требования ставит четко, платил вовремя, очень идейный человек - просто генератор заданий. Очень рекомендую.
Помог решить проблему с Joomla 1.7. В отличие от большинства, назвал реальную и не завышенную цену. Не дорого и качественно! Очень советую!
Ответный отзыв
xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Доработка шаблона на Wordpress
WordPress
Приятно было сотрудничать с данным заказчиком. Заслуженное отлично. Надеюсь продолжать с ним сотрудничать. Искренне рекомендую.
Отличный исполнитель! Быстро, качественно, а самое главное с терпением отнесся к моей задаче. Однозначно рекомендую! =)
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