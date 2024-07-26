Профессиональный PHP программист | Веб-разработка и программирование Разработка и поддержка сайтов на PHP Создание динамических и интерактивных веб-сайтов Разработка пользовательских скриптов и модулей Оптимизация скорости загрузки и производительности сайта

Работа с базами данных Проектирование и оптимизация баз данных MySQL/MariaDB Интеграция базы данных с веб-приложениями Миграция данных и обновление структур баз данных

Интеграция и настройка CMS Установка и настройка популярных CMS (WordPress, Joomla, Drupal) Разработка и модификация тем и плагинов Миграция контента между CMS



Я против войны в Украине !