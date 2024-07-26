Профессиональный PHP программист | Веб-разработка и программирование
Разработка и поддержка сайтов на PHP
Создание динамических и интерактивных веб-сайтов
Разработка пользовательских скриптов и модулей
Оптимизация скорости загрузки и производительности сайта
Работа с базами данных
Проектирование и оптимизация баз данных MySQL/MariaDB
Интеграция базы данных с веб-приложениями
Миграция данных и обновление структур баз данных
Интеграция и настройка CMS
Установка и настройка популярных CMS (WordPress, Joomla, Drupal)
Разработка и модификация тем и плагинов
Миграция контента между CMS
Я против войны в Украине!
Наполнение сайтов
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