Garant5

Антон Garant5

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Профессиональный PHP программист | Веб-разработка и программирование

  • Разработка и поддержка сайтов на PHP

    • Создание динамических и интерактивных веб-сайтов

    • Разработка пользовательских скриптов и модулей

    • Оптимизация скорости загрузки и производительности сайта

  • Работа с базами данных

    • Проектирование и оптимизация баз данных MySQL/MariaDB

    • Интеграция базы данных с веб-приложениями

    • Миграция данных и обновление структур баз данных

  • Интеграция и настройка CMS

    • Установка и настройка популярных CMS (WordPress, Joomla, Drupal)

    • Разработка и модификация тем и плагинов

    • Миграция контента между CMS

Наполнение сайтов
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$15/час
от $10от 1 дня
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