Мои услуги

Доброго времени суток уважаемые пользователи.

Хочу предложить свои услуги в сфере веб-дизайна. Занимаюсь в основном только им, но имею познания и в верстке.

Перечень услуг. (Если вашей услуги нет в списке, это не значит, что мы их не делаем. Смело пишите - обсудим.)

- Игровые/Информационные и другие порталы

- Разработка корпоративных сайтов

- Дизайн разносторонних интерфейсов

- Интернет магазины

- Landing Page

- Сайты визитки

- Аватарок (соц. сети/форумы)

- Оформление соц. сетей

- Рекламные баннеры и т.д.

- Полиграфический дизайн

Цены для каждого заказа индивидуальные.