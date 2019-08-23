Geptagon

Артур Geptagon

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Мои услуги

Доброго времени суток уважаемые пользователи.

Хочу предложить свои услуги в сфере веб-дизайна. Занимаюсь в основном только им, но имею познания и в верстке.

Перечень услуг. (Если вашей услуги нет в списке, это не значит, что мы их не делаем. Смело пишите - обсудим.)

- Игровые/Информационные и другие порталы

- Разработка корпоративных сайтов

- Дизайн разносторонних интерфейсов

- Интернет магазины

- Landing Page

- Сайты визитки

- Аватарок (соц. сети/форумы)

- Оформление соц. сетей

- Рекламные баннеры и т.д.

- Полиграфический дизайн

Цены для каждого заказа индивидуальные.

Отзывы заказчиков

Mariya111
Мария 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Сработались отлично. Сделано все , даже раньше сроков . Работа - выше всяких похвал.
Прекрасный заказчик. Пунктуальность и четкость задач - на высшем уровне. Оплата прямая, никаких проблем.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга