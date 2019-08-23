Мои услуги
Доброго времени суток уважаемые пользователи.
Хочу предложить свои услуги в сфере веб-дизайна. Занимаюсь в основном только им, но имею познания и в верстке.
Перечень услуг. (Если вашей услуги нет в списке, это не значит, что мы их не делаем. Смело пишите - обсудим.)
- Игровые/Информационные и другие порталы
- Разработка корпоративных сайтов
- Дизайн разносторонних интерфейсов
- Интернет магазины
- Landing Page
- Сайты визитки
- Аватарок (соц. сети/форумы)
- Оформление соц. сетей
- Рекламные баннеры и т.д.
- Полиграфический дизайн
Цены для каждого заказа индивидуальные.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Сработались отлично. Сделано все , даже раньше сроков . Работа - выше всяких похвал.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Пунктуальность и четкость задач - на высшем уровне. Оплата прямая, никаких проблем.
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга