СЕО-специалист
Добрый день!
Ищу подработку (удаленную) на неполный день (интересует работа на результат, а не на оклад).
На данный момент у меня есть основное место работы, которое менять не планирую.
В мои услуги входит:
1. SEO - аудит:
- Анализ и исследование конкурентной среды;
- Анализ поисковых запросов, аудитории, посещаемости, эффективности продвижения и пр.
- регулярная работа по внутренней оптимизации сайта;
- взаимодействие с редакторами и разработчиками сайта;
- составление ТЗ копирайтерам;
- составление отчетов по ключевым показателям.
- Знание на базовом уровне html, php,css.
- Работа с наполнением сайтов на базе Drupal, WordPress, bitrix.
Действие аккаунта приостановлено!