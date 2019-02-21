Gernet

Мария Gernet

 
31 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
СЕО-специалист

Добрый день!

Ищу подработку (удаленную) на неполный  день (интересует работа на результат, а не на оклад).

На данный момент у меня есть основное место работы, которое менять не планирую. 

В мои услуги входит:

1. SEO - аудит: 

  • Анализ и исследование конкурентной среды;
  • Анализ поисковых запросов, аудитории, посещаемости, эффективности продвижения и пр.
2. SEO - продвижение:

  • регулярная работа по внутренней оптимизации сайта;
  • взаимодействие с редакторами и разработчиками сайта;
  • составление ТЗ копирайтерам;
  • составление отчетов по ключевым показателям.
3. Дополнительные навыки:

  • Знание на базовом уровне html, php,css.
  • Работа с наполнением сайтов на базе Drupal, WordPress, bitrix.
PHPWordPressHTMLCSSDrupalБитрикс