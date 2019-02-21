СЕО-специалист

Добрый день!

Ищу подработку (удаленную) на неполный день (интересует работа на результат, а не на оклад).

На данный момент у меня есть основное место работы, которое менять не планирую.

В мои услуги входит:

1. SEO - аудит:

Анализ и исследование конкурентной среды;

Анализ поисковых запросов, аудитории, посещаемости, эффективности продвижения и пр.

2. SEO - продвижение:

регулярная работа по внутренней оптимизации сайта;

взаимодействие с редакторами и разработчиками сайта;

составление ТЗ копирайтерам;

составление отчетов по ключевым показателям.

3. Дополнительные навыки: