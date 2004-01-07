Ghost-tape

Андрей Ковнир Ghost-tape

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Новачок , учусь

Готов взяться за: копирайтинг, иллюстрацию, текст некоторые ролики, перевод текста, аудио, также могу работать в Excel, делаю хорошие презентации. Рассмотрю все ваши предложения

Ready to take on: copywriting, illustration, text, some videos, text translation, audio, I can also work in Excel, I make good presentations. I will look at all your suggestions

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  • Работа заключается в редактировании фона, изменении цвета

    $4

    Необходимо отредактировать любительские фотографии, изменив фон и цвет, чтобы они выглядели профессионально. Работа включает выравнивание снимков, создание реалистичного фона и сохранение естественного вида. Опытный фоторедактор должен проявить креативность в подборе пейзажей и обеспечить бесшовное соединение элементов. Примеры предыдущих работ приветствуются.

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Заменить фон и сделать правильный свет.

    $5

    Требуется обработка фотографии девушки внутри дома. Необходимо заменить фон на фасад дома, чтобы она выглядела снаружи. Важно корректно работать со светом и тенями, чтобы изображение выглядело естественно и не напоминало фотошоп.

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    2 года назад