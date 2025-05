Ghost-tape

Новачок , учусь

Готов взяться за: копирайтинг, иллюстрацию, текст некоторые ролики, перевод текста, аудио, также могу работать в Excel, делаю хорошие презентации. Рассмотрю все ваши предложения

Ready to take on: copywriting, illustration, text, some videos, text translation, audio, I can also work in Excel, I make good presentations. I will look at all your suggestions