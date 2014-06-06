База транспортная логистика. Были внесены изменения. Требуется подкорректировать. Программист который работал до этого сильно загружен. Код открытый задачи не сложные.
- $1001С-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
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Правка текстов и художественно-грамотное оформление и донесение мысли заказчика до потребителя по средствам текстового контента на сайте. Требуется уникальный контент по логистической тематике по доставке грузов из Китая.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется привести в надлежащий вид и протестировать на предмет работоспособности сайт. http://cargopanda.com/ Предварительно перед исполнителем стоят следующие задачи. 1. Изменение структуры сайта по требованию заказчика 2. Помещение платного модуля расчета стоимости доставки с сайта edost.ru 3. Ввод увязки треккинга ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо создать файл загрузки из формата exel в программу 1с Транспортная логистика и экспедирование, редакция 2.2 (2.2.2.2)/ На основании файла загрузки формируется документ ГРУЗ. Техническое задание есть есть даже исходник файла загрузки который немного нужно подправить.Предыдущий программист ...1С-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад