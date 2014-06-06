Gifok

Виктор Gifok

 
39 летКитай/Шэньчжэнь
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент для логистического сайта.

    $100

    Правка текстов и художественно-грамотное оформление и донесение мысли заказчика до потребителя по средствам текстового контента на сайте. Требуется уникальный контент по логистической тематике по доставке грузов из Китая.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка Сайта

    $500

    Требуется привести в надлежащий вид и протестировать на предмет работоспособности сайт. http://cargopanda.com/ Предварительно перед исполнителем стоят следующие задачи. 1. Изменение структуры сайта по требованию заказчика 2. Помещение платного модуля расчета стоимости доставки с сайта edost.ru 3. Ввод увязки треккинга ...

    Логотип для сайта
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание Файла загрузки

    $50

    Необходимо создать файл загрузки из формата exel в программу 1с Транспортная логистика и экспедирование, редакция 2.2 (2.2.2.2)/ На основании файла загрузки формируется документ ГРУЗ. Техническое задание есть есть даже исходник файла загрузки который немного нужно подправить.Предыдущий программист ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
marcus_the
Александр 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Создание Файла загрузки
Было очень приятно поработать, Виктор! Когда заказчик прекрасно разбирается и в предмете, и в базах 1С - это значительно улучшает и процесс и результат! Приятное общение, своевременная оплата - в общем, все замечательно ) Буду рад новым задачам )
Обратились к Александру с задачей настройки файла обмена между сервисами. Задача выполнена на отлично! ВО время исполнения проявил смекалку и профессионализм, что позволило значительным образом оптимизировать работоспособность базы данных. В общении корректен и тактичен. Рекомендую всем. Сакун Виктор, генеральный директор ООО "Решение"
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