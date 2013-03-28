Globussalon

Федор Globussalon

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать макет рекламного баннера

    Нужен макет для печати 2-х рекламных баннеров разм. 4750х1100 мм. каждый.  Фото фасада прилагаю. Должно бросаться в глаза с 20-ти метров.  От Вас 2-3 эскиза, и проработка тог варианта, на кот. остановимся. Еще фото существующей ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать баннер

    $5

    На фон вверху наложить постоянную надпись ВСЁ для ПРУДА (как на сайте http://profprud.ru/ ) внизу меняющиеся надписи: НАСОСЫ ФИЛЬТРЫ ПЛЁНКА ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать водоём на основе фото

    Есть фото пруда. На его основе, дорисовав задник(зелень, небо) надо сделать разрез этого пруда и расставить оборудование. (приблизительно как в файле). После анимировать движение воды, фонтан, рыб и т.п. Можно только отрисовку - анимация ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Водопад

    нужно сделать движение воды в водопаде (не весь, а середина) с легкой дымкой. Это картинка для сайта(гл. страница), потому должна быть максимально "легкой".

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Этикетки для самоклейки

    Нужно переверстать/подогнать размер под формат листа существующие в PDF макеты этикеток. Дизайн просто повторить как на оригинеле, текст есть отдельно в WORDe. Пример в файле.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

troshinstepan
Степан 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать макет рекламного баннера
Первый заказчик, первые деньги на сервисе. Адекватно сработались.
Несмотря на отсутствие репутации на ресурсе Степан показал себя с лучшей стороны. Не поленился развернуто прокомментировать заказ, сразу сделал эскиз (на 90% попал). В общем приятно было работать.
Ответный отзыв
labors
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$5
9 баллов
11 лет назад
Сделать баннер
Рекомендую, заказчик знает, что хочет, работать было приятно.
Сделано быстро, качественно, с выдумкой. Большое спасибо!
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать баннер
Спасибо Федр за приятную работу! ТЗ ясно, оплата своевременная!
Быстро, качественно, креативно, за мин. деньги. Спасибо!
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Roscherk17
Елена 
51 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Этикетки для самоклейки
Отличный заказчик, все точно объясняет, оплата в срок
Пишу отзыв с большим опозданием, хотя работа сделана давно. Всё сделано супер - с вниманием к пожеланиям клиента, быстро.
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Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать водоём на основе фото
Отличная работа. Спасибо!
Спасибо, всё качественно, в срок.
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