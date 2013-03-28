Globussalon

Нужен макет для печати 2-х рекламных баннеров разм. 4750х1100 мм. каждый. Фото фасада прилагаю. Должно бросаться в глаза с 20-ти метров. От Вас 2-3 эскиза, и проработка тог варианта, на кот. остановимся. Еще фото существующей ...
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
На фон вверху наложить постоянную надпись ВСЁ для ПРУДА (как на сайте http://profprud.ru/ ) внизу меняющиеся надписи: НАСОСЫ ФИЛЬТРЫ ПЛЁНКА ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Нужен 1 баннер 150х200 пикс. Фон статичный, меняются надписи.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть фото пруда. На его основе, дорисовав задник(зелень, небо) надо сделать разрез этого пруда и расставить оборудование. (приблизительно как в файле). После анимировать движение воды, фонтан, рыб и т.п. Можно только отрисовку - анимация ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно сделать движение воды в водопаде (не весь, а середина) с легкой дымкой. Это картинка для сайта(гл. страница), потому должна быть максимально "легкой".Анимация8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно переверстать/подогнать размер под формат листа существующие в PDF макеты этикеток. Дизайн просто повторить как на оригинеле, текст есть отдельно в WORDe. Пример в файле.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад