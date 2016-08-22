Goliwud

Роман Goliwud

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка мобильной версии

    Для категорий финансового сайта https://bankapproved.ru/credits/city/moskva нужно доработать мобильную версию, в настоящее время на всех страницах с кредитами едет верстка, цифры выходят за поля.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Фильтр на DLE

    На CMS DLE нужно сделать фильтр по сортировке страниц по разным параметрам. Должна быть возможность вносить изменения для групп страниц. Интересует стоимость и сроки выполнения. Спасибо.

    DLE
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад