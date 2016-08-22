Для категорий финансового сайта https://bankapproved.ru/credits/city/moskva нужно доработать мобильную версию, в настоящее время на всех страницах с кредитами едет верстка, цифры выходят за поля.
HTML-верстка11 заявок
Закрыт
5 лет назад
Для категорий финансового сайта https://bankapproved.ru/credits/city/moskva нужно доработать мобильную версию, в настоящее время на всех страницах с кредитами едет верстка, цифры выходят за поля.
На CMS DLE нужно сделать фильтр по сортировке страниц по разным параметрам. Должна быть возможность вносить изменения для групп страниц. Интересует стоимость и сроки выполнения. Спасибо.