Green_Iguana

Здравствуйте! Необходимо доработать некоторые функции сайта на Modex. Стоимость каждой доработки обсуждается. Список доработок вышлю исполнителю.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день! Необходимо сделать верстку и программирование сайта на Джумле, дизайн уже готов. Основные функции: - Поиск объектов в базе недвижимости по параметрам (карта метро, региональная карта Москвы, площадь, цена). - Сортировка результатов поиска по ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать 4 однотипные картинки для сайта, но с немного отличающимся сюжетом. Каждая картинка будет подставляться под соответствующий раздел информации на сайте. Картинки статичны, без движения. Нарисованы должны быть в стиле клипа Еду в ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать оригинальный дизайн корпоративного сайта (примерная идея есть), а также лого и фирм.стиль компании с привязкой к дизайну сайта (визитки личные и корпоративные, бланк). Подробности проекта вышлю исполнителю. Бюджет 6000руб. Оплата по ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад