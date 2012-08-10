Green_Iguana

Грудева Green_Iguana

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
zaozabot
Ярослав 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
65 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать 4 картинки в стиле клипа Еду в Магадан
Очень приятный человек и заказчик. Четко поставленное задание, быстрая оплата, желаю всем таких заказчиков!
Профессионал в своем деле! Очень довольны результатом! Все четко, быстро, красиво и креативно! Работа на 5++ СПАСИБО!!!
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