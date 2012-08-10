Green_Iguana

Добрый день! Необходимо нарисовать 4 однотипные картинки для сайта, но с немного отличающимся сюжетом. Каждая картинка будет подставляться под соответствующий раздел информации на сайте. Картинки статичны, без движения. Нарисованы должны быть в стиле клипа Еду в ...