Вэб-разработчик, Верстальщик
Пишу код на HTML,PHP,MySQL,JavaScript,jQuery,CSS а так же на фреймворках типа Yii2.
Работаю со многими движками типа Wordpress, Modx, Webasyst, Opencart и тд.
Пишу сайты любой сложности. Визитки, каталоги, порталы, лендинги, интернет-магазины, сайты под ключ.
Способен быстро разобраться в чужом коде, редактировать сайты на любых движках.
Больше подробностей в ЛС.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
9 лет назад
Все сделал качественно, отвечал на вопросы, проявил себя как исполнитель заинтересованный не в формальном отношении к работе.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Оплата в сроки.
$15
10 баллов
9 лет назад
Задачи выполнены в полном объеме и в срок. Сложностей не возникло. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, без каких либо нареканий. Рад был помочь, Спасибо!
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделано все в лучшем виде. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Александр четко и ясно объяснял что необходимо сделать, грамотно отвечал на вопросы и всегда был на связи. Приятно было работать. Мои рекомендации!
$5
10 баллов
10 лет назад
Отлично, быстро сделал. Рекомендую
Ответный отзыв
Приятный, адекватный на общение человек. Рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
Александр полностью справился с требуемой задачей. мои рекомендации!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, который хорошо способен объяснить что необходимо сделать и где. Было приятно иметь дело