GrozaZool

Александр Патрикеев GrozaZool

 
29 летРоссия/Чебоксары
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вэб-разработчик, Верстальщик
Пишу код на HTML,PHP,MySQL,JavaScript,jQuery,CSS а так же на фреймворках типа Yii2.

Работаю со многими движками типа Wordpress, Modx, Webasyst, Opencart и тд.

Пишу сайты любой сложности. Визитки, каталоги, порталы, лендинги, интернет-магазины, сайты под ключ.

Способен быстро разобраться в чужом коде, редактировать сайты на любых движках.

Больше подробностей в ЛС.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSMODXjQueryWebasystYii
Отзывы заказчиков
alecbar
Алек 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Сделать проигрывание mp3 при наведении курсора.
Все сделал качественно, отвечал на вопросы, проявил себя как исполнитель заинтересованный не в формальном отношении к работе.
Четко поставленная задача. Оплата в сроки.
Ответный отзыв
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Правки на landing page
Задачи выполнены в полном объеме и в срок. Сложностей не возникло. Рекомендую!
Четко поставленная задача, без каких либо нареканий. Рад был помочь, Спасибо!
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vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Настроить цели ГА | Метрика
Сделано все в лучшем виде. Буду обращаться еще.
Александр четко и ясно объяснял что необходимо сделать, грамотно отвечал на вопросы и всегда был на связи. Приятно было работать. Мои рекомендации!
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myrock101
Владимир 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
10 лет назад
Верстка футера
Отлично, быстро сделал. Рекомендую
Приятный, адекватный на общение человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Virtuemart поле
Александр полностью справился с требуемой задачей. мои рекомендации!
Хороший заказчик, который хорошо способен объяснить что необходимо сделать и где. Было приятно иметь дело
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