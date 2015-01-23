Современные тексты в ритме жизни
Когда вы что-то создаёте сами для себя, то вы вкладываете в это всю свою душу, энергию и
мастерство. Вы относитесь к своему творению, словно к новорожденному – любите
его, ухаживаете, взращиваете. И когда вам помогают это делать другие люди, вы
хотите, чтобы и они испытывали те же чувства, что и вы.
Пусть не в полной мере, но чтобы понимали, как дорого вам то, что занимает ваш ум и сердце.Мне, как автору, чувства вдохновения знакомы не понаслышке. Вот почему я с большим интересом и радостью погружаюсь в атмосферу ваших амбиций, желаний и потребностей.
Зачем?
Для того чтобы помочь вам развивать ваш бизнес, любимое предприятие или компанию, сайт или блог, журнал или газету с помощью моих текстов. Наверняка, вам уже известно о том, что от слов и предложений зависит успех вашего сайта и высокие показатели продаж. Будем сотрудничать – и вы сами увидите,что постоянных читателей у вашего сайта становится больше, продажи растут, и ваше благосостояние приумножается.
Приятно познакомиться
Здравствуйте! Меня зовут Гусарова Елена. Я - редактор, копирайтер.
Я пишу для вас и придумываю
- Информационные статьи в разделы сайтов·
- Авторские статьи для блогов и печатных изданий·
- SEO-статьи с хорошей индексацией·
- Продающие тексты·
- Тексты на главную страницу·
- Одностраничники·
- Слоганы
Что вы получите?·
- «Живые», ясные, интересные статьи и тексты для вашего сайта с конкретным содержанием по теме.·
- Грамотно структурированный и красиво оформленный текст.·
- Убедительные доводы и слова в продающем письме.·
- Эксклюзивные тексты хорошего качества.·
- Много посещений на сайте, регулярные продажи вашего продукта.
Приятные особенности
Я строю тексты для многих сфер бизнеса и жизни человека, любимой из которых
является туризм и путешествия. Конечно, писать статьи на эту тему очень интересно
и увлекательно, особенно когда знаешь, о чём пишешь. Ведь за плечами у меня пятилетний опыт работы в качестве менеджера по туризму и высшее образование по этой специальности.
Но самое главное – это яркая и чудесная история собственных и самостоятельных путешествий. Мне чужды бешеные скорости выполнения заказа, но я всегда успеваю представить статью
или текст в условленный срок.
Пишу в разных стилях, и подача текста может быть любой, в зависимости от вашей целевой аудитории, специфики вашего бизнеса и компании. В статьях и текстах указываю только проверенные данные и при написании пользуюсь источниками с достоверной информацией. Мои тексты дышат крепким позитивом, дарят хорошее настроение читателям и пользу для
вашего бизнеса.
Почему вы на высоте?
- Благодаря бонусам и скидкам, специальным акциям, чётко прописанным в продающих текстах, вы качаете хороший доход.
- Благодаря ярким и полезным статьям ваш сайт популярен у пользователей интернетом. Он несёт известность вашей компании и дополнительные деньги от постоянных посещений вашего сайта.
- Эксклюзивные тексты и статьи, а не их копии с сайтов конкурентов позволяют:
- сохранять престиж и высокий статус вашей компании. Если сайт вашей компании не содержит этих признаков эффективной подачи информации, то начните действовать сейчас и отправьте заявку на статью или текст по адресу
e-mail: [email protected] или по skype:gutanchiki
Желаю, чтобы ваш сайт стал полезным интернет ресурсом!
Курсы и тренинги
Продолжаю проходить теоретическое и практическое обучение в школе копирайтинга известного мастера Юлии Волкодав. Состою в группе профессионалов «Повелители пера». Обладаю сертификатом об успешном окончании курса «Профессиональный копирайтинг»
школы Юлии Волкодав
Цены·
- Информационные статьи в разделы сайтов – 120 рублей за 1000 знаков·
- Авторские статьи для блогов и печатных изданий – 350 рублей за 1500 знаков·
- SEO статьи с хорошей индексацией – 150 рублей за 1000 знаков·
- Продающие тексты – 1500 рублей за текст·
- Тексты на главную страницу – 1500 рублей за текст·
- Одностраничники или landing pages– от 3000 рублей за текст·
- Слоганы– 1000 рублей