Статьи для людей

Современные тексты в ритме жизни

Когда вы что-то создаёте сами для себя, то вы вкладываете в это всю свою душу, энергию и

мастерство. Вы относитесь к своему творению, словно к новорожденному – любите

его, ухаживаете, взращиваете. И когда вам помогают это делать другие люди, вы

хотите, чтобы и они испытывали те же чувства, что и вы.

Пусть не в полной мере, но чтобы понимали, как дорого вам то, что занимает ваш ум и сердце.Мне, как автору, чувства вдохновения знакомы не понаслышке. Вот почему я с большим интересом и радостью погружаюсь в атмосферу ваших амбиций, желаний и потребностей.

Зачем?

Для того чтобы помочь вам развивать ваш бизнес, любимое предприятие или компанию, сайт или блог, журнал или газету с помощью моих текстов. Наверняка, вам уже известно о том, что от слов и предложений зависит успех вашего сайта и высокие показатели продаж. Будем сотрудничать – и вы сами увидите,что постоянных читателей у вашего сайта становится больше, продажи растут, и ваше благосостояние приумножается.

Приятно познакомиться

Здравствуйте! Меня зовут Гусарова Елена. Я - редактор, копирайтер.

Я пишу для вас и придумываю

Информационные статьи в разделы сайтов·

Авторские статьи для блогов и печатных изданий·

SEO-статьи с хорошей индексацией·

Продающие тексты·

Тексты на главную страницу·

Одностраничники·

Слоганы

Что вы получите?

«Живые», ясные, интересные статьи и тексты для вашего сайта с конкретным содержанием по теме.·

Грамотно структурированный и красиво оформленный текст.·

Убедительные доводы и слова в продающем письме.·

Эксклюзивные тексты хорошего качества.·

Много посещений на сайте, регулярные продажи вашего продукта.

Приятные особенности

Я строю тексты для многих сфер бизнеса и жизни человека, любимой из которых

является туризм и путешествия. Конечно, писать статьи на эту тему очень интересно

и увлекательно, особенно когда знаешь, о чём пишешь. Ведь за плечами у меня пятилетний опыт работы в качестве менеджера по туризму и высшее образование по этой специальности.

Но самое главное – это яркая и чудесная история собственных и самостоятельных путешествий. Мне чужды бешеные скорости выполнения заказа, но я всегда успеваю представить статью

или текст в условленный срок.

Пишу в разных стилях, и подача текста может быть любой, в зависимости от вашей целевой аудитории, специфики вашего бизнеса и компании. В статьях и текстах указываю только проверенные данные и при написании пользуюсь источниками с достоверной информацией. Мои тексты дышат крепким позитивом, дарят хорошее настроение читателям и пользу для

вашего бизнеса.

Почему вы на высоте?

Благодаря бонусам и скидкам, специальным акциям, чётко прописанным в продающих текстах, вы качаете хороший доход.

Благодаря ярким и полезным статьям ваш сайт популярен у пользователей интернетом. Он несёт известность вашей компании и дополнительные деньги от постоянных посещений вашего сайта.

Эксклюзивные тексты и статьи, а не их копии с сайтов конкурентов позволяют:

- избегать неприятностей с законом об авторском праве

- сохранять престиж и высокий статус вашей компании. Если сайт вашей компании не содержит этих признаков эффективной подачи информации, то начните действовать сейчас и отправьте заявку на статью или текст по адресу

e-mail: [email protected] или по skype:gutanchiki

Желаю, чтобы ваш сайт стал полезным интернет ресурсом!

Курсы и тренинги

Продолжаю проходить теоретическое и практическое обучение в школе копирайтинга известного мастера Юлии Волкодав. Состою в группе профессионалов «Повелители пера». Обладаю сертификатом об успешном окончании курса «Профессиональный копирайтинг»

школы Юлии Волкодав

Цены ·