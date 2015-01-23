Gutanchiki

Елена Gutanchiki

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Статьи для людей

                                                   

                                                      Современные тексты в ритме жизни

 Когда вы что-то создаёте сами для себя, то вы вкладываете в это всю свою душу, энергию и

мастерство. Вы относитесь к своему творению, словно к новорожденному – любите

его, ухаживаете, взращиваете. И когда вам помогают это делать другие люди, вы

хотите, чтобы и они испытывали те же чувства, что и вы.

  Пусть не в полной мере, но чтобы понимали, как дорого вам то, что занимает ваш ум и сердце.Мне, как автору, чувства вдохновения знакомы не понаслышке. Вот почему я с большим интересом и радостью погружаюсь в атмосферу ваших амбиций, желаний и потребностей.

Зачем? 

Для того чтобы помочь вам развивать ваш бизнес, любимое предприятие или компанию, сайт или блог, журнал или газету с помощью моих текстов. Наверняка, вам уже известно о том, что от слов и предложений зависит  успех вашего сайта и высокие показатели продаж. Будем сотрудничать – и  вы сами увидите,что  постоянных читателей у вашего сайта становится больше, продажи растут, и ваше благосостояние приумножается.

Приятно познакомиться

Здравствуйте! Меня зовут Гусарова Елена. Я - редактор, копирайтер.

Я пишу для вас и придумываю    

  • Информационные статьи в разделы сайтов·
  • Авторские статьи для блогов и печатных изданий·
  • SEO-статьи с хорошей индексацией·
  • Продающие тексты·
  • Тексты на главную страницу·
  • Одностраничники·
  • Слоганы    

Что вы получите?·        

  • «Живые», ясные, интересные статьи и тексты для вашего сайта с конкретным содержанием по теме.·
  • Грамотно структурированный и красиво оформленный текст.·
  • Убедительные доводы и слова в продающем письме.·
  • Эксклюзивные тексты хорошего качества.·
  • Много посещений на сайте, регулярные продажи вашего продукта.

Приятные особенности

Я строю тексты для многих сфер бизнеса и жизни человека, любимой из которых

является туризм и путешествия. Конечно, писать статьи на эту тему очень интересно

и увлекательно, особенно когда знаешь, о чём пишешь. Ведь за плечами у меня пятилетний опыт работы в качестве менеджера по туризму и высшее образование по этой специальности.

Но самое главное – это яркая и чудесная история собственных и самостоятельных путешествий. Мне чужды бешеные скорости выполнения заказа, но я всегда успеваю представить статью

или текст в условленный срок.

Пишу в разных стилях, и подача текста может быть любой, в зависимости от вашей целевой аудитории, специфики вашего бизнеса и компании. В статьях и текстах указываю только проверенные данные и при написании пользуюсь источниками с достоверной информацией. Мои тексты дышат крепким позитивом, дарят хорошее настроение читателям и пользу для

вашего бизнеса.

Почему вы на высоте?

  • Благодаря бонусам и скидкам, специальным акциям, чётко прописанным в продающих текстах, вы качаете хороший доход.
  • Благодаря ярким и полезным статьям ваш сайт популярен у пользователей интернетом. Он несёт известность вашей компании и дополнительные деньги от постоянных посещений вашего сайта.
  • Эксклюзивные тексты и статьи, а не их копии с сайтов конкурентов позволяют:
- избегать неприятностей с законом об авторском праве

                - сохранять престиж и высокий статус вашей компании. Если сайт вашей компании не содержит этих признаков эффективной подачи информации, то начните действовать сейчас и отправьте заявку на статью или текст по адресу

e-mail: [email protected] или по skype:gutanchiki

Желаю, чтобы ваш сайт стал полезным интернет ресурсом!

Курсы и тренинги

Продолжаю проходить теоретическое и практическое обучение в школе копирайтинга известного мастера Юлии Волкодав. Состою в группе профессионалов «Повелители пера». Обладаю сертификатом об успешном окончании курса «Профессиональный копирайтинг»

школы Юлии Волкодав

Цены·        

  • Информационные статьи в разделы сайтов – 120 рублей за 1000 знаков·
  • Авторские статьи для блогов и печатных изданий – 350 рублей за 1500 знаков·
  • SEO статьи с хорошей индексацией – 150 рублей за 1000 знаков·
  • Продающие тексты – 1500 рублей за текст·
  • Тексты на главную страницу – 1500 рублей за текст·
  • Одностраничники или landing pages– от 3000 рублей за текст·
  • Слоганы– 1000 рублей

Отзывы заказчиков

Albalonga
Фёдор 
43 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$130
10 баллов
10 лет назад
Новое название бюро переводов
Отличное название, спасибо!
Фёдор, спасибо за интересное сотрудничество! Всегда буду рада Вам помочь вновь!
Ответный отзыв
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер на проект "Организация свадеб в Италии"
Сотрудничеством доволен! Спасибо за работу!
Михаил, спасибо! Мне понравилась работа над самим проектом и я очень довольна сотрудничеством! Спасибо за достойную оплату труда и толковое ТЗ. Всегда буду рада Вам помочь!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $50от 6 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга