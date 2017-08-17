HOTTABICH89

Образование

Высшее по специальности 230100.62 Информатика и вычислительная техника

Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов. Интернет. Электронная почта. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. Занимаюсь администрированием сайта, также имею собственные, работаю в Adobe Photoshop, CorelDraw, Sony Vegas Pro. А также работа с Крипто-Про, размещение информации и работа на электронной площадке ЭТП Сбербанк-ACT (sberbank-ast.ru), Портал Закупок (zakupki.gov.ru) и т.д.

Опыт работы в должности Ведущего специалиста 6 лет