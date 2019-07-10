HaritEliDmit

Тестировщица

Умею тестировать ПО (опыт работы 1 год (тестировала приложения для Android предназначенных для повседневного использования (работа по договорам))), тестирую вэб-сайты. Выполняю ручное тестирование, регрессионное тестирование, метод черного ящика, функциональное, юзабилити, конфигурационное, кроссбраузерное тестирование. Баг-трекинг. Jira. Есть разные устройства на Android & Windows.Знаю операционные системы windows 95/98, 2000, Mellenium, XP, Vista, 7, 8 на уровне администратора; linux ubuntu на уровне пользователя; android все версии начиная с 4 по 9 на уровне прокаченного пользователя (умею ставить рут и использовать его). Работаю с виртуальной средой.