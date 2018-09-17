Переводчик, автор статей

Здравствуйте! Я могу предложить Вам услуги перевода, мои рабочие пары: английский-немецкий, русский-немецкий, украинский-немецкий, английский-русский.

В 2014 году я закончила КНЛУ с дипломом магистра германской филологии.

С переводами работаю с 2012 года на фриланс-основе. Всё начиналось с копирайта-рерайта для разных фирм, включая МТС и различные маркетинговые агентства, позже стала заниматься и переводами. Год назад начала сотрудничать на постоянной основе с Бюро переводов ПрофПереклад, с тех пор каждый месяц перевожу около 60 страниц текста, а также много перевожу в Trados.

Буду рада Вашим проектам!