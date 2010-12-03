Нужен веб-программист фрилансер для оптимизации готового сайта на друпале. оплата WMU и нал. от вас: - умение разбираться в чужом коде - знание html, php резюме отправлять [email protected]
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Нужен веб-программист фрилансер для оптимизации готового сайта на друпале. оплата WMU и нал. от вас: - умение разбираться в чужом коде - знание html, php резюме отправлять [email protected]
Нужно 2 анимационных баннера для интернет-провайдера: 500х100 и 125х250. Содержание баннеров: просто реклама нашего имени, логотип + пара слов+ наши корпоративные зверюшки, с разными сценариями. интересует наличный расчет (Киев) от вас - сроки и стоимость