Нужно 2 анимационных баннера для интернет-провайдера: 500х100 и 125х250. Содержание баннеров: просто реклама нашего имени, логотип + пара слов+ наши корпоративные зверюшки, с разными сценариями. интересует наличный расчет (Киев) от вас - сроки и стоимость