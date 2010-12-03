Hissen

Любовь Hissen

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flash-баннеры для рекламы интернет-провайдера

    Нужно 2 анимационных баннера для интернет-провайдера: 500х100 и 125х250. Содержание баннеров: просто реклама нашего имени, логотип + пара слов+ наши корпоративные зверюшки, с разными сценариями. интересует наличный расчет (Киев) от вас - сроки и стоимость

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад