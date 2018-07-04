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Портфолио
- Иллюстрации для конкурсов по игре Hearthstone1642 просмотра
- Логотипы фракций для ФРПГ "Лед"326 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
7 лет назад
Потратила на нас кучу времени и сделала кучу правок, несмотря на то, что мы очень размыто понимали чего хотим :)
Ответный отзыв
Пришлось самой через код сайта смотреть размеры элементов т.к. заказчик ничего сам не знал, тз размытое, куча правок, было трудновато, попсиховала чуток. Может быть вам повезет больше ¯\_(ツ)_/¯
$30
10 баллов
7 лет назад
Все круто, рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата как договаривались, с обсуждением задачи и правок никаких проблем)