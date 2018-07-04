HolyWars

Арсения HolyWars

 
26 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Свободный художник в компьютерной графике

Рисую в фотошопе иконки, персонажей, игровые объекты

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Отзывы заказчиков

Glun
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать рамку для элементов
Потратила на нас кучу времени и сделала кучу правок, несмотря на то, что мы очень размыто понимали чего хотим :)
Пришлось самой через код сайта смотреть размеры элементов т.к. заказчик ничего сам не знал, тз размытое, куча правок, было трудновато, попсиховала чуток. Может быть вам повезет больше ¯\_(ツ)_/¯
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ZBoss
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать игровых персонажей
Все круто, рекомендую.
Хороший заказчик, оплата как договаривались, с обсуждением задачи и правок никаких проблем)
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