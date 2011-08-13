Редактирование, копирайтинг, рерайтинг

Работаю с заказчиками, цель которых - контент высокого качества (совершенная грамотность, полностью раскрытая тема). Имею высшее гуманитарное образование (УлГТУ) - редактор.

Опыт работы по специальности - 2 года.

В настоящее время занимаю должность редактора в компании ITECH.group (18 место в рейтинге Рунета).

Расценки:

копирайтинг - 250 руб. за 1 000 знаков;

SEO-копирайтинг - от 150 руб. за 1 000 знаков (до 5 ключевых фраз);

рерайтинг - от 150 руб. за 1 000 знаков;

редактирование - от 30 руб. за 1 000 знаков;

полный аудит сайта (вычитка на наличие ошибок) - от 500 руб.;

написание текста для баннера (3 варианта) - от 100 руб.

Занимаюсь написанием текстов всех видов (статьи, новости, поздравления, баннеры, рассылки и т. д.)

Без пробелов не пишу;)

Обращайтесь!