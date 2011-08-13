Мониторинг СМИ, рерайтинг Работа заключается в следующем: 1. ежедневный мониторинг новостей медицинской отрасли (определенные тематики); 2. поиск картинок (фото) для новостей; 3. работа с заказчиком - согласование подобранных новостей и картинок; 4. рерайт утвержденных новостей. Требования: 1. филологическое образование - отличная грамотность; 2. ...
Работаю с заказчиками, цель которых - контент высокого качества (совершенная грамотность, полностью раскрытая тема). Имею высшее гуманитарное образование (УлГТУ) - редактор.
Опыт работы по специальности - 2 года.
В настоящее время занимаю должность редактора в компании ITECH.group (18 место в рейтинге Рунета).
Расценки:
копирайтинг - 250 руб. за 1 000 знаков;
SEO-копирайтинг - от 150 руб. за 1 000 знаков (до 5 ключевых фраз);
рерайтинг - от 150 руб. за 1 000 знаков;
редактирование - от 30 руб. за 1 000 знаков;
полный аудит сайта (вычитка на наличие ошибок) - от 500 руб.;
написание текста для баннера (3 варианта) - от 100 руб.
Занимаюсь написанием текстов всех видов (статьи, новости, поздравления, баннеры, рассылки и т. д.)
Без пробелов не пишу;)
Обращайтесь!
- $340Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад