$25
Необходимо встроить форум IP Board в дизайн сайта на DLE
Дизайн сайтов1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Необходимо встроить форум IP Board в дизайн сайта на DLE
Всё описано в Тз. Если возможно написание CMS под данный проект(плата будет увеличина)
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