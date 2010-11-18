Добрый день, нужен скрипт для сайта на DLE, скрипт должен создавать миксы для игр (т.е. человек зарегистрировался на сайте, перешёл в соответствующий раздел, нажал кнопку вступить в микс(или создать) и дальше у него появилась табличка ...