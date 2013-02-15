разработка сайтов

Дата рождения: 25 марта 1985

Навыки:Дизайн сайтов, созданием сайтов под ключ.Работаю с 1С-Битрикс и Drupal.

Опыт работы: 6 лет

Качества: активность, амбициозность, уверенность в себе.

1.Своевременное исполнение.

2.Я оговариваю сроки выполнения работы и строго их придерживаюсь.

3.Если в процессе выполнения возникают трудности, я тотчас же информирую заказчика и делаю все возможное, чтобы проект был сдан вовремя.

Мои контакты:

ICQ:638787189

Skype:igor-gerasimoFF

@mail:[email protected]