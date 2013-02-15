разработка сайтов
Дата рождения: 25 марта 1985
Навыки:Дизайн сайтов, созданием сайтов под ключ.Работаю с 1С-Битрикс и Drupal.
Опыт работы: 6 лет
Качества: активность, амбициозность, уверенность в себе.
1.Своевременное исполнение.
2.Я оговариваю сроки выполнения работы и строго их придерживаюсь.
3.Если в процессе выполнения возникают трудности, я тотчас же информирую заказчика и делаю все возможное, чтобы проект был сдан вовремя.
Мои контакты:
ICQ:638787189
Skype:igor-gerasimoFF
@mail:[email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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