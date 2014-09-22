Igor22

Игорь Бутенко Igor22

 
35 летУкраина/Севастополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Установить счётчик кликов на вордпресс

    $10

    Сайт по типу доска объявлений. Необходимо, чтобы рубрика «контакты» — скрывалась, и пользователь чтобы узнать телефон должен нажать на «показать контакты» — а счётчик собирает количество кликов в общую таблицу…Пример реализации: http://svadba-msk.ru/cat/photo/1495/ . ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист по контексту и ретаргетингу в проект

    $100

    Здравствуйте! Компания занимается организацией бизнес-конференций, выставок и форумов. С определённой периодичностью создаются мероприятия, под каждое из которых необходимо проводить рекламную компанию. Нужен специалист, способный грамотно настроить рекламную компанию в контекстной рекламе с минимальными потерями и ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать Landing Page

    $100

    Компания занимается организацией выставок и конференций. В год проходит несколько различных мероприятий, под каждое из которых необходимо создавать специальные лендинги. Привязывая их к субдомену сайта. Лендинги должны включать в себя стандартный набор компонентов: 1) Несколько блоков ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ссылки на сайт

    Необходимо, чтобы ссылки на сайт красиво отображались в социальных сетях, в частности "ВКОНТАКТЕ" (Картинка, заголовок, ссылка, описание). Сайт работает на движке ВОРДПРЕСС. Сейчас делая ссылку на сайт в соцсетях - отображается только ссылка (без картинки). ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Допилить тему Wordpress

    $40

    Установлена тема для свадебного сайта: svadba-v-sevastopole.ru/ Но требуется в определенных доработках (в основном главная страница) -На главной странице нужно добавить кнопки рубрик с картинками (как тут: wedsale.md) -Добавить возможность размещать на главной фото-галлерею , в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Допилить тему Wordpress
Рад, что удалось поработать. Было интересно и приятно. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую.
Начну с того, что прежде имел опыт общения с очень непорядочными фрилансерами, на другом сервисе. После предоплаты фриласер просто исчез. Поэтому с Игорем договорился об оплате после завершения проекта, на что он без проблем согласился и тут же принялся за работу. Задача была непростая, нужно было полностью перелапатить шаблон Вордпресса, фактически сверстав главную страницу с нуля. Безупречная коммуникация в ходе реализации проекта! На все вопросы тут же получал ответ. Мои замечания и просьбы Игорь слышал и тут же преходил к реализации. Многое давалось непросто, но в итоге я получил именно то, что хотел! Отличный фрилансер! Прекрасный мастер! Денег не дерёт. Работает быстро и честно! С большой благодарностью и желанием сотрудничать в будущем!
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