Начну с того, что прежде имел опыт общения с очень непорядочными фрилансерами, на другом сервисе. После предоплаты фриласер просто исчез. Поэтому с Игорем договорился об оплате после завершения проекта, на что он без проблем согласился и тут же принялся за работу. Задача была непростая, нужно было полностью перелапатить шаблон Вордпресса, фактически сверстав главную страницу с нуля. Безупречная коммуникация в ходе реализации проекта! На все вопросы тут же получал ответ. Мои замечания и просьбы Игорь слышал и тут же преходил к реализации. Многое давалось непросто, но в итоге я получил именно то, что хотел! Отличный фрилансер! Прекрасный мастер! Денег не дерёт. Работает быстро и честно! С большой благодарностью и желанием сотрудничать в будущем!