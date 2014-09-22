Сайт по типу доска объявлений. Необходимо, чтобы рубрика «контакты» — скрывалась, и пользователь чтобы узнать телефон должен нажать на «показать контакты» — а счётчик собирает количество кликов в общую таблицу…Пример реализации: http://svadba-msk.ru/cat/photo/1495/ . ...
- $10Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте! Компания занимается организацией бизнес-конференций, выставок и форумов. С определённой периодичностью создаются мероприятия, под каждое из которых необходимо проводить рекламную компанию. Нужен специалист, способный грамотно настроить рекламную компанию в контекстной рекламе с минимальными потерями и ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Компания занимается организацией выставок и конференций. В год проходит несколько различных мероприятий, под каждое из которых необходимо создавать специальные лендинги. Привязывая их к субдомену сайта. Лендинги должны включать в себя стандартный набор компонентов: 1) Несколько блоков ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо, чтобы ссылки на сайт красиво отображались в социальных сетях, в частности "ВКОНТАКТЕ" (Картинка, заголовок, ссылка, описание). Сайт работает на движке ВОРДПРЕСС. Сейчас делая ссылку на сайт в соцсетях - отображается только ссылка (без картинки). ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Установлена тема для свадебного сайта: svadba-v-sevastopole.ru/ Но требуется в определенных доработках (в основном главная страница) -На главной странице нужно добавить кнопки рубрик с картинками (как тут: wedsale.md) -Добавить возможность размещать на главной фото-галлерею , в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад