Необходимо скопировать лейдинг гп ХТМЛ и не много отредактировать текст и картинки на нем
Установить счётчик кликов на вордпресс
Сайт по типу доска объявлений. Необходимо, чтобы рубрика «контакты» — скрывалась, и пользователь чтобы узнать телефон должен нажать на «показать контакты» — а счётчик собирает количество кликов в общую таблицу…Пример реализации: http://svadba-msk.ru/cat/photo/1495/ . Применить необходимо на этом сайте: http://svadba-v-sevastopole.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
Может плагином каким-то можно? Главная задача, чтобы управлялось в последующем легко, из админки. Так как придется все страницы переделать (порядка 150) и на все последующие добавлять этот счётчик на рубрику контакты. Так как я чайник, сложность задачи адекватно оценить не могу - пишите стоимость сами. Бюджетные решения приветствуются!
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