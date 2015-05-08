Тема для WordPress

Задание:

Есть простой сайт на Wordpress – communityorganizer20.com

Нужно создать адаптивную тему на базе старой (Woothemes)

Справитесь – продолжим работать, проектов по wp много.

От кандидата требуется:

1) вкратце рассказать об опыте работы с WordPress;

2) предоставить несколько примеров работ на данной CMS (с описанием что делали именно вы)

желательно:

3) Если вы можете вести обсуждение проекта на английском языке – обязательно укажите свою готовность (это огромный плюс)

Пишите в ответе ваши пожелания в формате сумма в долларах за час работы.