Здравствуйте Нужно перенести сайт с древней джумлы 1.5 на Wordpress. Вот этот hvoroby.ru (вчера один "спец" взялся и сломал доступы к базе, но резервные копии у меня есть). Любой базовый простой ...
Тема для WordPress
Задание:
Есть простой сайт на Wordpress – communityorganizer20.com
Нужно создать адаптивную тему на базе старой (Woothemes)
Справитесь – продолжим работать, проектов по wp много.
От кандидата требуется:
1) вкратце рассказать об опыте работы с WordPress;
2) предоставить несколько примеров работ на данной CMS (с описанием что делали именно вы)
желательно:
3) Если вы можете вести обсуждение проекта на английском языке – обязательно укажите свою готовность (это огромный плюс)
Пишите в ответе ваши пожелания в формате сумма в долларах за час работы.
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