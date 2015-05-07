Доработка сайта на 1С Битрикс

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки135 просмотров

Имеется сайт на 1С битрикс.

Нужно привести его в порядок, добавить пару колонок и дать несколько дельных советов.

10 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров