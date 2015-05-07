Доброго дня! Имеется сверстанный макет сайта в формате HTML+CSS http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40024/index.html Требуется адаптировать шаблон по ModX Revo со следующим функционалом: * слайдер на главной (зашить в код шаблона главной страницы); * вложенные ...
Доработка сайта на 1С Битрикс
Имеется сайт на 1С битрикс.
Нужно привести его в порядок, добавить пару колонок и дать несколько дельных советов.
Заявки фрилансеров
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