Специалист по джумле

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок190 просмотров

Учитывая простоту задач, готов работать с новичком.

Задачи: заменить баннеры на главной, кое-какую информацию на сайте, и отредактировать карточки для 100-120 товаров (фото, размеры, названия, цены)

бюджет обсуждаем. приступить сейчас

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров