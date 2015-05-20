Сайт http://mastergasrb.ru/ нужно доработать и привести в рабочее состояние. Товаров планируется до 500 шт. в дальнейшем. Если в ТЗ что-то упустил или не указал, то буду благодарен за ваши замечания.
Верстка и натяжка магазина на CMS Joomla
Будет предоставлен дизайн в psd-формате.
Макеты здесь — https://yadi.sk/d/Y0FYcn0sgK3oA
Возможно кое-что будет нестандарное для джумлы, придется дописывать.
Общие требования к верстке:
1) семантическая верстка;
2) поддерживаемые браузеры: IE 8+, Firefox, Opera, Chrome, Safari.
Верстка резинова, блочная, валидная, кроссбраузерная.
Интересует цена и сроки. Оплата в рублях.
Бюджет в районе 15-17 тыс. руб.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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