Верстка и натяжка магазина на CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки172 просмотра

Будет предоставлен дизайн в psd-формате.

Макеты здесь — https://yadi.sk/d/Y0FYcn0sgK3oA

Возможно кое-что будет нестандарное для джумлы, придется дописывать.

Общие требования к верстке:

1) семантическая верстка;

2) поддерживаемые браузеры: IE 8+, Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Верстка резинова, блочная, валидная, кроссбраузерная.

Интересует цена и сроки. Оплата в рублях.

Бюджет в районе 15-17 тыс. руб.

Joomla
10 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$330
12 дней
Пока жду полную сумму возврата. Отзыв напишу, когда сумма будет выплачена.
Спасибо за понимание, Евгения!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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