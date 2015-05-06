Перенос сайта на другой хостинг. Сайт на 1С.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок132 просмотра

Доброго дня.

Нужно срочно перенести сайт с одного хостинга на другой.

Сайт на 1С

10 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров