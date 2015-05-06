Установить шаблон и настроить магазин на Магенто (Magento)

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Здравствуйте.

Есть квикстартовский архив с шаблоном на магенто. Необходимо корректно его установить (у меня, например, не получается то, что нужно), русифицировать и максимально приблизить его к демо от производителя.

Пишите, вышлю ссылки посмотреть и все обсудим.

Magento
10 лет назад
SergWD
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

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