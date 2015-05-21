Адаптация шаблона под ModX

Доброго дня!

Имеется сверстанный макет сайта в формате HTML+CSS http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40024/index.html

Требуется адаптировать шаблон по ModX Revo со следующим функционалом:

* слайдер на главной (зашить в код шаблона главной страницы);

* вложенные рубрики (если рубрика активна и выводится в горизонтальном меню, а в нее вложены дополнительные рубрики, то выводить их в выпадающем списке - как в примере);

* добавить сущность "каталог" и "товар", настроить вывод товаров в каталоге согласно шаблону;

* добавить сущности "новости" и "каталог новостей". выводить последние N на главной странице в формате Заголовок, Превью, дата, а все остальные в том же формате на странице сущности "Каталог новостей";

* на страницу контактов нужна форма обратной связи;

Ну и старндарные для ModX у всех сущностей возможности:

* задание названия, поля URL, заголовка H1, метатегов title, keywords, description

* текстовое поле для задания превью новостей и товаров

* текстовое поле с редатором - контент страницы

* показывать/скрыть (соответственно показывает/скрывает элемент на сайте, сохраняя доступ по прямой ссылке)

* показать/скрыть в горизонтальном рубрикаторе (соответственно показывает/скрывает элемент в горизонтальном меню)

* возможность загрузки/выбора фото для превью товаров

* выбор даты публикации

Макетов настроить нужно всего: Главная, Категория (она же товар, она же Новость), Каталог, Контакты и Список новостей (там почти нет изменений по сравнению с категорией).

Бюджет сильно ограничен по причине малых требований к сайту и стандартным функционалом коробочной версии движка. Ждем предложений