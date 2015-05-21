Учитывая простоту задач, готов работать с новичком. Задачи: заменить баннеры на главной, кое-какую информацию на сайте, и отредактировать карточки для 100-120 товаров (фото, размеры, названия, цены) бюджет обсуждаем. приступить сейчас
Адаптация шаблона под ModX
Доброго дня!
Имеется сверстанный макет сайта в формате HTML+CSS http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40024/index.html
Требуется адаптировать шаблон по ModX Revo со следующим функционалом:
* слайдер на главной (зашить в код шаблона главной страницы);
* вложенные рубрики (если рубрика активна и выводится в горизонтальном меню, а в нее вложены дополнительные рубрики, то выводить их в выпадающем списке - как в примере);
* добавить сущность "каталог" и "товар", настроить вывод товаров в каталоге согласно шаблону;
* добавить сущности "новости" и "каталог новостей". выводить последние N на главной странице в формате Заголовок, Превью, дата, а все остальные в том же формате на странице сущности "Каталог новостей";
* на страницу контактов нужна форма обратной связи;
Ну и старндарные для ModX у всех сущностей возможности:
* задание названия, поля URL, заголовка H1, метатегов title, keywords, description
* текстовое поле для задания превью новостей и товаров
* текстовое поле с редатором - контент страницы
* показывать/скрыть (соответственно показывает/скрывает элемент на сайте, сохраняя доступ по прямой ссылке)
* показать/скрыть в горизонтальном рубрикаторе (соответственно показывает/скрывает элемент в горизонтальном меню)
* возможность загрузки/выбора фото для превью товаров
* выбор даты публикации
Макетов настроить нужно всего: Главная, Категория (она же товар, она же Новость), Каталог, Контакты и Список новостей (там почти нет изменений по сравнению с категорией).
Бюджет сильно ограничен по причине малых требований к сайту и стандартным функционалом коробочной версии движка. Ждем предложений
Выбранный исполнитель
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