Имеется сайт на 1С битрикс. Нужно привести его в порядок, добавить пару колонок и дать несколько дельных советов.
Перенести сайт с Joomla на Wordpress
Есть сайт на джумле http://diplomguide.ru/ с кучей вирусов в js файлах
Нужно перенести его на чистый wordpress с параллельной сменой хостинга. Для этой задачи есть спец плагин wordpress который за пару сек перетянет все данные из БД джумлы.
Но нужно будет настроить вордпрес чтобы все работало как часы, перенести некоторые блоки, баннера, установить шаблон, подправить его где нужно.
Очень важно правильно перенести урлы для seo. Желательно их вообще не менять. Ну а если изменятся то ссделать 301 редирект с каждого на каждый.
Делать все на тестовом домене, а когда я дам отмашку - перенести на основной.
Пишите ваши предложения.
Выбранный исполнитель
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