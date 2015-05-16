Перенести сайт с Joomla на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки190 просмотров

Есть сайт на джумле http://diplomguide.ru/ с кучей вирусов в js файлах

Нужно перенести его на чистый wordpress с параллельной сменой хостинга. Для этой задачи есть спец плагин wordpress который за пару сек перетянет все данные из БД джумлы.

Но нужно будет настроить вордпрес чтобы все работало как часы, перенести некоторые блоки, баннера, установить шаблон, подправить его где нужно.

Очень важно правильно перенести урлы для seo. Желательно их вообще не менять. Ну а если изменятся то ссделать 301 редирект с каждого на каждый.

Делать все на тестовом домене, а когда я дам отмашку - перенести на основной.

Пишите ваши предложения.

JavaScriptJoomlaWordPress
10 лет назад
Gromadus
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zYoma
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством с Николаем полностью доволен. Чувствуется желание помочь, а не просто скосить бабла. Хотя работа заняла намного больше времени чем ожидалось, я не услышал никаких нареканий от Николая. Всем рекомендую этого исполнителя.
Поработал с Игорем, перенес его сайт на новый движок. Добросовестный заказчик.Рекомендую.

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zYoma
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад