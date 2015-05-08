Была сделана свежая установка CMS Contao, при включении в настройках Contao функции URL происходит ошибка: работает нормально только главная страница, в остальных показывается просто белая страница. Адрес сайта: german-med.info ...
Кастомизация шаблонов, добавление модулей в сайт на wp
Добрый день,
Необходимо развить сайт.
Список задач приложен. Сначала берем небольшой пул задач из перечисленных в приложенном ТЗ и пробуем сотрудничать по проекту.
С уважением,
Юлия
Заявки фрилансеров
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