Кастомизация шаблонов, добавление модулей в сайт на wp

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок98 просмотров

Добрый день,

Необходимо развить сайт.

Список задач приложен. Сначала берем небольшой пул задач из перечисленных в приложенном ТЗ и пробуем сотрудничать по проекту.

С уважением,

Юлия

WordPress
10 лет назад
PumYulie
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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