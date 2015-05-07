Спарсить платный шаблон OpenCart

Нужно скопировать платный шаблон. И установить на хостинг заказчика.

А так же подключить партнерскую программу от поставщиков.

По поводу партнерки бюджет отдельно после того как покажу ТЗ.

Сейчас в приоритете срочно скопировать этот шаблон.