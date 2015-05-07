Спарсить платный шаблон OpenCart

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Нужно скопировать платный шаблон. И установить на хостинг заказчика.

А так же подключить партнерскую программу от поставщиков.

По поводу партнерки бюджет отдельно после того как покажу ТЗ.

Сейчас в приоритете срочно скопировать этот шаблон.

Opencart
10 лет назад
petotop
Максим 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров