Доработка LiveAgent

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки95 просмотров

Необходима доработка по helpdesk LiveAgent www.ladesk.com

Вопрос по отправке email клиенту - необходимо изменение имени email.

Уточнения в скайпе.

10 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров