Неспешно ищу профи по Magento c хорошим багажем выполненных проектов. Магазин существует давно (10 лет), на платформу перешли в прошлом году. Задачи разноплановые и местами не стандартные: от внедрения готовых модулей до разработки ...
Доработка LiveAgent
Необходима доработка по helpdesk LiveAgent www.ladesk.com
Вопрос по отправке email клиенту - необходимо изменение имени email.
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