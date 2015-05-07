Упавший сайт на wordpress перенести на новый хостинг

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Закрыт1 заявка84 просмотра

Упал сайт на wordpress, хостинг буржуйский. Нужно перенести на новый. Бэкап базы данных не делался. Ваши предложения по срокам и цене?

WordPress
10 лет назад
mcfc
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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