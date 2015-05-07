Срочно поставить шаблон. Шаблон на системе управления wordpress. оставляйте заявки со скайпом кто готов присупить прямо сейчас
Упавший сайт на wordpress перенести на новый хостинг
Упал сайт на wordpress, хостинг буржуйский. Нужно перенести на новый. Бэкап базы данных не делался. Ваши предложения по срокам и цене?
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