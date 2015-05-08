Перенести сайт с джумлы 1.5 на Wordpress

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Здравствуйте

Нужно перенести сайт с древней джумлы 1.5 на Wordpress. Вот этот hvoroby.ru (вчера один "спец" взялся и сломал доступы к базе, но резервные копии у меня есть). Любой базовый простой шаблон, главное сохранить статьи и урлы

Жду предложений. называйте цены, оставляйте скайпы.

JoomlaWordPress
10 лет назад
jimmy_2
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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