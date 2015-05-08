Сделать лендинг по шаблону

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Закрыт8 заявок140 просмотров

Необходимо скопировать лейдинг гп ХТМЛ

и не много отредактировать текст и картинки на нем

10 лет назад
petotop
Максим 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров