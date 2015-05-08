есть интернет магазин joomla2.5 + virtuemart 2.0.2

megaplaza.com.ua

1. в быстром поиске отображение поменялось, показывает большие картинки, а ранее было, маленькая картинка, название и цена.

2. если вбить в поиск баллон, то покажет много товаров, но переключиться на 2 страницу не возможно поиск сбивается, то есть не работает навигация в результате поиска

Нужно поправить, оставляйте свои заявки с ценой!