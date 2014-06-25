Нужно опубликовать несколько положительных отзывов на платное приложение в сторе, русском. Я ище не "человека у которого есть айфон" а кого то кто может организовать сразу несколько отзывов
Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно опубликовать несколько положительных отзывов на платное приложение в сторе, русском. Я ище не "человека у которого есть айфон" а кого то кто может организовать сразу несколько отзывов
Разработка графика веса/календаря этапов Задание размещено по адресу https://docs.google.com/document/d/1ynACB1MFDBI1MYfKfPWv1o0yEGrChAxQhXyXmIEW3hc/edit# Мокап : http://ninjamock.com/s/wmcadz Также задание прикреплено файлом к проекту. График должен отображать этапы диеты разными цветами, показывать заданные значения веса в различные дни, прокручиваться вправо/влево и возвращаться ...