Закончила Сибайский Институт Башкирского Государственного Университета по специальности Английский язык и литература с отличием (2003-2008).
Занимаюсь переводами с английского языка на русский, с русского на английский; пишу контрольные, курсовые и дипломные работы по литературе, английскому языку, лингвистике. Так же владею французским на среднем уровне.
Опыт в данной области около трех лет.
Очень ответственный человек, заинтересована в том, что делаю; обращайтесь, мы с вами сработаемся!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Citizens’ medical examination191 просмотр
- Вирусные инфекции, грибки210 просмотров
- Пируват277 просмотров
- Сахар в крови, гормоны, аллергии, токсины387 просмотров
- Пять пищевых инстинктов188 просмотров
- Менеджмент134 просмотра
- Интервью с работодателем186 просмотров
- Бронхоспазмолитик и его воздействие366 просмотров
- Создание согласия151 просмотр
- World War II162 просмотра
- Рецензии на фильмы127 просмотров
- Лица161 просмотр
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга