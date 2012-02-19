Ihorah

Рушана Псянчина Ihorah

 
37 летРоссия/Сибай
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Закончила Сибайский Институт Башкирского Государственного Университета по специальности Английский язык и литература с отличием (2003-2008).

Занимаюсь переводами с английского языка на русский, с русского на английский; пишу контрольные, курсовые и дипломные работы по литературе, английскому языку, лингвистике. Так же владею французским на среднем уровне.

Опыт в данной области около трех лет.

Очень ответственный человек, заинтересована в том, что делаю; обращайтесь, мы с вами сработаемся!

Портфолио
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Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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