Закончила Сибайский Институт Башкирского Государственного Университета по специальности Английский язык и литература с отличием (2003-2008).

Занимаюсь переводами с английского языка на русский, с русского на английский; пишу контрольные, курсовые и дипломные работы по литературе, английскому языку, лингвистике. Так же владею французским на среднем уровне.

Опыт в данной области около трех лет.

Очень ответственный человек, заинтересована в том, что делаю; обращайтесь, мы с вами сработаемся!