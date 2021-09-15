Ilja-design

Илья Ilja-design

 
29 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Веб-дизайнер, дизайнер мобильного пользовательского интерфейса и дизайнер логотипов

Веб-дизайнер, дизайнер мобильного пользовательского интерфейса и дизайнер логотипов

спасибо, что посетили мой профиль.

Могу предложить различный дизайн

✅ дизайн Лендингов/Промо

✅ дизайн веб-сайтов

✅ дизайн мобильных приложений

✅ логотип

✅ баннер

✅ другая графика

Дизайн лендингаДизайн мобильного приложения
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Wedesignfuture8
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$13
10 баллов
2 года назад
Отрисовать логотип
Илья большой молодец, без проблем выполнил задание создать логотип. Результатом доволен. Благодарю.
Никита - заказчик с интересными идеями и оперативными фидбеками
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