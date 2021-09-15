Веб-дизайнер, дизайнер мобильного пользовательского интерфейса и дизайнер логотипов
Веб-дизайнер, дизайнер мобильного пользовательского интерфейса и дизайнер логотипов
спасибо, что посетили мой профиль.
Могу предложить различный дизайн
✅ дизайн Лендингов/Промо
✅ дизайн веб-сайтов
✅ дизайн мобильных приложений
✅ логотип
✅ баннер
✅ другая графика
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Icon and loading page design67 просмотров
- Home screen and email design78 просмотров
- Development from idea to working prototype59 просмотров
- Website design for a consulting company58 просмотров
- Blog design and 404 page42 просмотра
- Web site design for desktop and mobile30 просмотров
- Design Graphics for Research Presentation31 просмотр
- Design of 2 pages of the site28 просмотров
- Website design for a construction company36 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
2 года назад
Илья большой молодец, без проблем выполнил задание создать логотип. Результатом доволен. Благодарю.
Ответный отзыв
Никита - заказчик с интересными идеями и оперативными фидбеками