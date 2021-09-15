Wedesignfuture8

Никита Васильев Wedesignfuture8

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Натянуть тему на сайт на WP Woocommerce

    [b]Опытный специалист по WP, Elementor, Woocommerce. На вордпресс натянуть платный шаблон woоcommerce как на примере [/b][url=https://razziwp.com/masonry/][b]https://razziwp.com/masonry/[/b][/url][b] настроить необходимые для темы плагины. [/b] [b] На сайте должны быть следующие страницы с оформлением из темы[/b] [b] Главная[/b] ...

    WooCommerceElementor
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Изучить тему и написать статью

    Изучить тему по статьям, видео и написать большую статью. Тема касается микрофлоры человека или как принято называть это в научной среде микробиом. Большая часть материалов доступна только на английском языке. Необходимо глубоко погрузиться в тему, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовать логотип

    Добрый день.  Необходимо отрисовать логотип по техническому заданию. Я знаю как и в каком стиле я хочу написать название компании и из каких именно элементов должен состоять знак. Это не значит что вам не придётся проявить ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Ilja-design
Илья 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$13
10 баллов
2 года назад
Отрисовать логотип
Никита - заказчик с интересными идеями и оперативными фидбеками
Илья большой молодец, без проблем выполнил задание создать логотип. Результатом доволен. Благодарю.
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