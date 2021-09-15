Wedesignfuture8

[b]Опытный специалист по WP, Elementor, Woocommerce. На вордпресс натянуть платный шаблон woоcommerce как на примере [/b][url=https://razziwp.com/masonry/][b]https://razziwp.com/masonry/[/b][/url][b] настроить необходимые для темы плагины. [/b] [b] На сайте должны быть следующие страницы с оформлением из темы[/b] [b] Главная[/b] ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Требуется творчески перевести текст с картинок на русский. Пожалуйста пишите сроки и стоимость.Копирайтинг25 заявокЗакрыт2 года назад
Изучить тему по статьям, видео и написать большую статью. Тема касается микрофлоры человека или как принято называть это в научной среде микробиом. Большая часть материалов доступна только на английском языке. Необходимо глубоко погрузиться в тему, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Необходимо отрисовать логотип по техническому заданию. Я знаю как и в каком стиле я хочу написать название компании и из каких именно элементов должен состоять знак. Это не значит что вам не придётся проявить ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$13
10 баллов
2 года назад
Никита - заказчик с интересными идеями и оперативными фидбеками
Ответный отзыв
Илья большой молодец, без проблем выполнил задание создать логотип. Результатом доволен. Благодарю.