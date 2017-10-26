Inboxiop

Порог Дима Inboxiop

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт рулетка вещей

    $25

    Подправить процентное соотношение игр рулетки(вероятность выигрыша в процентах показывает не каждый раз точно)  И сделать чтобы указатель(стрелка) точно указывала на победителя

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт

    Такое дело:у нас есть сайт рулетки вещей по игре playerunknown's battleground   На тестовом сервере все работало, как перенесли на другой сервер то бот перестал принимать и отдавать вещи, которые вносят игроки  Нужно найти в чем проблема и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт

    $260

    Добрый день, стоит задача сделать сайт со стим API,   соответственно примеров таких сайтов рулеток CS go и Dota 2 полно.   Что необходимо?   - скрипт уникальной рулетки с некоторыми нюансами,   - возможность пополнять свой инвентарь на сайте со стима   - оценка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
MadGustave
Сергей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$28
10 баллов
5 лет назад
Сайт рулетка вещей
Оплата сразу, ТЗ понятное, никаких проблем не возникло.
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