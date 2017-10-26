Подправить процентное соотношение игр рулетки(вероятность выигрыша в процентах показывает не каждый раз точно) И сделать чтобы указатель(стрелка) точно указывала на победителя
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $25Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Такое дело:у нас есть сайт рулетки вещей по игре playerunknown's battleground На тестовом сервере все работало, как перенесли на другой сервер то бот перестал принимать и отдавать вещи, которые вносят игроки Нужно найти в чем проблема и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Настроить бота в рулетке вещей,чтобы принимал и отдавал вещиСам бот естьВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $260
Добрый день, стоит задача сделать сайт со стим API, соответственно примеров таких сайтов рулеток CS go и Dota 2 полно. Что необходимо? - скрипт уникальной рулетки с некоторыми нюансами, - возможность пополнять свой инвентарь на сайте со стима - оценка ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$28
10 баллов
5 лет назад
Оплата сразу, ТЗ понятное, никаких проблем не возникло.